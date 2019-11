Iniciativa Liberal vai eleger novo líder em Pombal a 8 de dezembro

Hoje às 08:55 Facebook

A III Convenção Nacional da Iniciativa Liberal vai realizar-se em Pombal no dia 08 de dezembro, reunião na qual vai ser eleita a nova comissão executiva depois da decisão de Carlos Guimarães Pinto deixar a presidência do partido.

No domingo, em declarações à agência Lusa no final do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, o deputado único, João Cotrim Figueiredo, confirmou que vai candidatar-se à presidência na Convenção Nacional, órgão máximo do partido.

De acordo com informação oficial avançada hoje à agência Lusa pelos liberais, a III Convenção Nacional realiza-se no dia 8 de dezembro, domingo, no Auditório da Biblioteca Municipal de Pombal, distrito de Leiria.

Nesta reunião do órgão máximo do partido vai ser eleita a nova comissão executiva, escolhendo-se assim o presidente que vai suceder a Carlos Guimarães Pinto, que no final de outubro anunciou a decisão de abandonar a liderança do partido.

Até este momento só é conhecida a candidatura de João Cotrim Figueiredo, mas os membros que estejam interessados em entrar na corrida podem fazê-lo até sete dias antes da convenção eletiva, de acordo com o regimento aprovado no Conselho Nacional de domingo.

Em 30 de outubro, Carlos Guimarães Pinto anunciou que abandonaria a liderança do partido, considerando que a sua missão estava cumprida no "dia histórico" em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

"Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive de abdicar de muito para fazer este caminho. Fi-lo numa altura em que ninguém o teria feito. Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais. Não me podem exigir mais", anunciou então o presidente demissionário na rede social Facebook.

Horas depois deste anúncio, numa posição oficial do partido enviada à agência Lusa, a Iniciativa Liberal agradeceu ao seu presidente demissionário pelo "sacrifício pessoal e profissional" da missão de liderar partido, respeitando a decisão de Carlos Guimarães Pinto deixar o cargo, cujo "exemplo de dedicação" promete seguir.

A última convenção do partido, na qual foi eleito Carlos Guimarães Pinto como presidente, realizou-se há pouco mais de um ano, em 13 de outubro de 2018.

A Iniciativa Liberal foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional em 13 de dezembro de 2017, tendo-se estreado em eleições nas europeias deste ano.

Meses depois, nas eleições para a Assembleia da República, a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um único deputado, pelo círculo de Lisboa.