Início de junho foi o mais quente em todo o Mundo

O início de verão no hemisfério Norte começou com os primeiros 11 dias de junho a registar uma temperatura média global sem precedentes, depois de maio ter sido apenas 0,1ºC mais fresco que o recorde para esse período, revelou, ontem, o Serviço de Alterações Climáticas do Programa Copérnico (C3S). É a primeira vez que em junho as temperaturas globais diárias do ar ultrapassaram o limite de 1,5ºC acima da média da época pré-industrial, numa altura em que se inicia um novo ciclo do fenómeno meteorológico El Niño, que faz subir os termómetros.

A primeira semana deste mês de junho foi a mais quente em todo o Mundo alguma vez já registada, com uma temperatura média diária a atingir recorde por uma "margem substancial", sublinhou o Copérnico. De acordo com o Copérnico, o limite de 1,5.º C foi ultrapassado em dezembro de 2015 e, posteriormente, durante os primeiros meses de 2016 e de 2020, mas nunca durante o mês de junho. Nos próximos doze meses ou mais - tempo previsto do novo ciclo do El Niño - a temperatura global do ar pode vir a exceder novamente o nível pré-industrial.

Contudo, o Copérnico nota que os dados não significam que se tenha ultrapassado a barreira desejável de 1,5º C estabelecida estabelecido no compromisso histórico de combate às alterações climáticas que saiu da 21.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP21), em 2015, uma vez que o valor definido no Acordo de Paris refere-se a aumentos da temperatura "em médias de vinte ou trinta anos e não para breves períodos de tempo", explica o serviço europeu. Ainda assim, "cada fração de grau é importante para evitar consequências ainda mais graves da crise climática", alerta Samantha Burgess, vice-diretora do C3S, citada na nota.