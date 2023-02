Injeção milionária para tratar hemofilia ameaça contas do SNS

Inês Schreck Hoje às 07:20 Facebook

Fármaco de toma única custa mais de três milhões de euros nos Estados Unidos. CEO do SNS admite "impacto diabólico".

À data de hoje, é o medicamento mais caro do Mundo. Foi aprovado, no final de 2022, nos Estados Unidos, para tratar doentes adultos com hemofilia B e está prestes a entrar na Europa. O Hemgenix recebeu parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA), deixando os estados-membros, incluindo Portugal, a fazer contas de somar. É de toma única, os estudos mostram resultados eficazes até, pelo menos, dois anos, mas cada injeção poderá custar mais de três milhões de euros.

Em Portugal há mais de 200 doentes com hemofilia B e, ainda que nem todos sejam elegíveis, esta inovação pode pôr em risco a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A preocupação tem sido expressa pelo diretor-executivo do SNS, que também é especialista em imuno-hemoterapia e, portanto, conhecedor da prevalência da doença no país.