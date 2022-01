Inquérito do INE sobre racismo avança até ao fim do ano

Emília Monteiro Hoje às 13:57 Facebook

Objetivo é saber como vivem, de onde são, em que raça e religião se autoincluem os imigrantes que cá vivem.

Até ao fim do ano, deverão começar a ser recolhidas informações para o Inquérito às Condições, Origens e Trajetórias (ICOT) da população residente em Portugal. O objetivo é saber como vivem os imigrantes, de onde são e se já foram discriminados, de entre cerca de mais de uma centena de questões. O Instituto Nacional de Estatística (INE) tem em curso um inquérito-piloto que termina no fim deste mês e, com base nas respetivas conclusões, será concebido o inquérito final.

"Com base nas conclusões obtidas, o INE vai proceder à definição da operação principal (questionário, modos de recolha e metodologia de seleção da amostra e de calibração dos resultados), cuja preparação será iniciada em maio de 2022", disse ao JN fonte do INE. "A fase de recolha de informação do ICOT terá lugar, previsivelmente, a partir de finais de 2022", referiu a mesma fonte.