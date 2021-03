Inquérito online quer avaliar consumo de drogas na Europa

Enzo Santos Hoje às 20:00 Facebook

O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência lançou esta quinta-feira a terceira ronda do Inquérito Online Europeu sobre uso de estupefacientes. O objetivo é perceber o que mudou nos padrões de consumo e nas quantidades.

A Agência europeia EMCDDA lançou o inquérito Online Europeu sobre Drogas em 2021, com a duração de seis semanas. O inquérito é dirigido a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos que consumam drogas e tenciona "melhorar a compreensão dos padrões de consumo de drogas na Europa e ajudar a moldar as futuras políticas e intervenções", afirma o EMCDDA em comunicado.

O inquérito é voluntário e anónimo e vai ser promovido pelos pontos focais Reitox, uma rede de informação europeia sobre drogas, e em anúncios específicos nas redes sociais. Este tipo de inquérito online tem como vantagem chegar diretamente às pessoas que consomem drogas e permite "comparações transnacionais", diz a agência.

O questionário inclui perguntas como "Consome drogas? Quantas? Com que frequência?" e está dividido em módulos, como "dados sociodemográficos, padrões de consumo, acesso a tratamento, acesso a drogas (por ex., quantidades normalmente compradas e preços) e a forma como a covid-19 afetou os padrões de consumo."

É o terceiro inquérito

As conclusões do inquérito vão contribuir para a base de conhecimentos sobre os hábitos de consumo na Europa e sobre as quantidades consumidas, permitindo assim um melhor desenvolvimento de políticas nesta área.

"Embora os inquéritos online não sejam representativos da população em geral, quando cuidadosamente realizados e combinados com métodos tradicionais de recolha de dados, podem ajudar a traçar um quadro mais pormenorizado, realista e atual do consumo e dos mercados de droga na Europa", pode ler-se em comunicado.

Este inquérito já foi realizado em 2016 e 2017/2018, envolvendo 80 mil participantes, e é uma peça fundamental para intervir no problema relacionado com as drogas. A edição de 2021 é a terceira ronda deste inquérito e está no seguimento de uma edição especial realizada em 2020 relacionada com a covid-19, que na altura envolveu 11 mil europeus.