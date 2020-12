INSA admite que mutação do vírus já circule em Portugal

Ana Gaspar e MCC Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

João Paulo Gomes, investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), admite que "a variante [do Reino Unido] já esteja a circular" no país.

"Não me vou admirar que a variante já esteja a circular no continente também", além dos casos detetados na Região Autónoma da Madeira, disse.

Antes de avançar com essa possibilidade, João Paulo Gomes sublinhou, no entanto, que ainda não foi detetado nenhum caso da nova estirpe no Continente. Dos testes já feitos, há 18 casos confirmados e todos referem-se apenas aos que foram detetados naquele arquipélago.

O coordenador do estudo de variabilidade genética do SARS-CoV-2 interveio na conferência de imprensa da Direção Geral da Saúde de balanço da pandemia no país.

O especialista explicou que esta mutação foi identificada em cerca de quatro mil casos no Reino Unido e está presente, neste momento, em 15 países. "A Madeira é um destino privilegiado e Portugal tem muitos emigrantes", naquele país, sublinhou.

O investigador adiantou que as amostras analisadas no INSA obedecem a dois critérios: um tem a ver com casos de infeções diagnosticadas em pessoas com historial de viagens para o Reino Unido, o outro com a falha na deteção de um dos genes nas análises laboratoriais.

João Paulo Gomes revelou ainda que as conclusões desta investigação serão divulgadas dentro de poucos dias.

Mais de 7 mil vacinas

Sobre o processo de vacinação, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que até ao início da tarde desta terça-feira tinham recebido a vacina 7585 profissionais de saúde, dos cinco centros hospitalares que arrancaram com a medida no domingo, no Porto, Coimbra e Lisboa.

A covid-19 já atingiu 16.663 profissionais de saúde. Destes, 9.600 estão recuperados, acrescentou.

Sobre a vacinação dos lares, Graça Freitas esclareceu que há dois critérios a ser tidos em conta na priorização entre outros. Um tem a ver com a região onde as Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) estão instaladas tem uma grande disseminação da infeção na comunidade ou não. O outro critério baseia-se na dimensão e no número de utentes de cada instituição. Mas será uma "questão de dias" de espera entre instituições assegurou.

De foram ficam os lares com surtos ativos, até o problema estar resolvido. Os dados mais recentes apontam para 153 surtos ativos (147 em ERPI e seis na Rede Nacional de Cuidados Continuados), atingindo 4.946 pessoas.

No balanço de 2020, Graça Freitas considera ter sido "um ano negativo na vida dos humanos" e o "maior desafio coletivo por que já passámos".

A médica deixou ainda duas palavras para o próximo ano: "confiança" e "esperança". "Confiança uns nos outros e que os sistemas vão funcionar" e "esperança" trazida pela vacina para controlar o vírus.