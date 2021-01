Detetados 72 casos da nova variante em Portugal

Joana Amorim Hoje às 10:05 Facebook

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que está a monitorizar o genoma do SARS-CoV-2, identificou já, até à data, 72 casos de infeção associada à nova variante detetada em setembro no Reino Unido.

De acordo com o mais recente boletim daquele instituto, aqueles casos estão "distribuídos pelas regiões autónomas da Madeira [onde se detetaram os primeiros casos] e dos Açores e por dez distritos de Portugal continental, num total de 28 concelhos". O INSA não revela, no entanto, quais.

Recorde-se que esta nova variante foi detetada no Reino Unido, quando disparou o número de novos casos diários. A ciência veio, então, demonstrar que, não sendo mais letal, a força de contágio é muito superior. Em causa, diversas mutações na proteína Spike, "potencialmente mediadoras de uma maior capacidade de transmissão", sublinha o INSA. Tanto a Pfizer/BioNTech como a Moderna, cujas vacinas estão autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento para a União Europeia, vieram já confirmar que a vacina é eficaz contra esta nova variante.

Refira-se que o INSA analisou um total de 2342 sequências do genoma do novo coronavírus, através de amostras obtidas em 69 laboratórios e hospitais. Na última análise, e por determinação das autoridades de saúde nacionais, foram inseridas mais 55 sequências para pesquisar a nova variante. Desse total, identificaram 38. Atualizando com as já identificadas anteriormente, sobe para 72 os casos de infeção pela nova variante no nosso país.