Inscrições para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa abrem em outubro

Leonardo Pereira Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

As inscrições para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2023, que irá ser realizada em Lisboa, irão abrir durante o mês de outubro e decorrerão via online. O Papa Francisco irá ser o primeiro peregrino a inscrever-se.

O anúncio foi feito pelo presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 Américo Aguiar, durante a participação da comitiva portuguesa da JMJ 2023 na Assembleia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em São Paulo.

Américo Aguiar, juntamente com o Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, está a promover a jornada no Brasil até dia 12 de setembro. O presidente da fundação JMJ Lisboa 2023 convidou os jovens do Brasil a participar no encontro que irá decorrer em Lisboa e deseja que a jornada "possa ser um sinal de esperança, de carinho, de amor, no tempo difícil que estamos a viver".

Para informar melhor os jovens do Brasil sobre a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, a comitiva portuguesa irá integrar as várias direções do Comité Organizador Local, nomeadamente nas áreas do acolhimento dos peregrinos e do "Caminho 23".

O Comité Organizador Local pretende ainda realizar viagens parecidas aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), nomeadamente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, para promover a adesão dos jovens desses países ao encontro. A organização pretende também esclarecer dúvidas, relacionadas com a logística da viagem.

A Jornada Mundial da Juventude vai realizar-se de 1 a 6 de agosto de 2023 entre Lisboa e Loures, sendo esperada a presença de muitos milhares de peregrinos de todo o mundo.