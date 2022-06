Inseminação pós-morte abrange todas as técnicas

Joana Amorim Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Para o grupo parlamentar do PS fica claro que a alteração legislativa que veio permitir a inseminação pós-morte não é "restritiva", não se aplicando, por isso, "única e exclusivamente a técnica de inseminação artificial". A proposta de resposta ao pedido de esclarecimento do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) é discutida quarta-feira na Comissão de Saúde e conta com o apoio dos proponentes e dos partidos que votaram favoravelmente aquela lei.

Em causa, conforme o JN noticiou, dúvidas levantadas pelos centros junto do CNPMA sobre que técnicas poderiam ser utilizadas - se apenas inseminação artificial ou, por exemplo, fertilização in vitro (FIV) - e que aquele conselho devolveu à Assembleia da República. O CNPMA, recorde-se, havia recebido pedidos de esclarecimento de dois centros, que aguardam pelos mesmos para avançar com os tratamentos, nomeadamente o de Ângela Ferreira, que espoletou o processo legislativo.

Como nota prévia, o PS vinca, na sua resposta, "que apenas é possível informar da intenção do legislador e de quais os trabalhos preparatórios desenvolvidos". Segundo os quais fica claro, explica o deputado Pedro Delgado Alves ao JN, "que nunca houve a intenção de distinguir tipos de procedimento". Algo que, diz, até agora nunca havia sido suscitado: "Surge pela primeira vez, o CNPMA nunca levantou a dúvida".