Insetos vão ter hotéis para fazer ninho e reproduzirem-se

Iniciativa promovida por associações alerta para impacto negativo da utilização de herbicidas na biodiversidade.

Foram colocados, no sábado, três hotéis para insetos em locais públicos de Mira de Aire, no município de Porto de Mós, como forma de alertar para a destruição dos ecossistemas, nomeadamente através da utilização de herbicidas. A mensagem foi deixada pela Quercus, que promoveu a iniciativa em parceria com a associação Move Comunidades, escoteiros de Mira de Aire e movimento Mira-Minde.

"Destruímos as florestas e ecossistemas naturais e, portanto, temos de recriar o que seriam os habitats naturais dos insetos", explica Alexandra Azevedo, presidente da Quercus, sublinhando que os hotéis "substituem o que seriam as condições naturais para os insetos sobreviverem e se reproduzirem". Na prática são estruturas de madeira que têm no interior um conjunto de materiais, como pedaços de cerâmica, pinhas, troncos de vários tamanhos e placas de madeiras com furos de diversas dimensões para agradar a vários tipos de insetos.