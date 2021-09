Inspeção a motas espera há nove anos portaria do Governo 

Carla Sofia Luz Hoje às 21:04 Facebook

Secretário de Estado das Infraestruturas garante que avaliação avança em 2022 e incluirá motociclos de 125 cc.

Há nove anos que a inspeção de motas, de triciclos, de moto 4 e de quadriciclos com cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos (cc) aguarda pela publicação de uma portaria do Governo para avançar. Em 2012, o Executivo alargou o universo de veículos a inspecionar. O diploma entrou em vigor nesse ano, mas ficou por publicar a portaria que regulamentaria essa obrigação. Esta segunda-feira, o secretário de Estado das Infraestruturas garantiu que a inspeção de motociclos avançará em 2022, alargando-a a veículos com cilindrada superior a 125 cc.

A calendarização das inspeções daqueles veículos já foi definida - terá lugar quatro anos após a data da primeira matrícula; depois, será de dois em dois anos até que o veículo complete oito anos; e, por fim, a avaliação passará a ser anual. No entanto, só se tornará letra de lei após a aprovação dessas regras em portaria, assinada pelo membro do Governo responsável pela área dos Transportes. Ora, em mais de três anos, o Executivo ainda não produziu a portaria necessária, apesar de ter sido estabelecido um prazo legal para os centros de inspeção se preparem para a avaliação daquelas viaturas.