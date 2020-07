Inspeções periódicas de veículos mais rigorosas a partir de novembro

Reis Pinto Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As inspeções periódicas de veículos vão sofrer alterações importantes a partir do dia 1 de novembro deste ano. Entre elas está o controlo de alteração do número de quilómetros entre inspeções ou a definição de novos valores máximos de opacidade, importantes para aferir as emissões de Óxido de Azoto dos veículos a gasóleo.

As alterações foram divulgadas, esta sexta-feira, pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e contempla, ainda, novas realidades, como sejam os veículos híbridos e elétricos, introdução de deficiências específicas de veículos de transporte de crianças e de deficientes e de deficiências relacionadas com os sistemas EPS (Direção Assistida Eletricamente), EBS (Sistema Eletrónico de Travagem) e o ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade).

Vai haver um "desdobramento de todas as deficiências, detalhando a sua definição para que as mesmas sejam comparáveis entre inspeções realizadas por diferentes inspetores e para que sejam perfeitamente entendíveis pelos proprietários dos veículos inspecionado" e duas grandes novidades: o controlo da quilometragem e das denominadas operações de "recall" das marcas (chamadas à oficina para corrigir anomalias detetadas pelos fabricantes).

Sobre a primeira, diz o IMT, haverá "o controlo de alteração do número de quilómetros entre inspeções, no sentido de precaver eventuais fraudes de manipulação dos conta-quilómetros nos atos de transações de veículos usados. Ou seja, será anotada esta informação na ficha de inspeção que se manterá como informação obrigatória nas inspeções subsequentes".

O controlo das operações de "recall" far-se-á quando "estão envolvidas questões de segurança e aspetos relativos à proteção do ambiente".

O IMT sublinha que "esta nova definição e classificação de deficiências resulta da transposição da diretiva 2014/45/UE".