Inspetores apontam falta de recursos humanos para fiscalizar lares

A presidente da Associação dos Inspetores da Segurança Social (AISS), Fátima Rodrigues, revela ao JN que, neste momento, existem apenas 234 profissionais a desempenhar estas funções, já que, este semestre, um pediu transferência para a Autoridade Tributária e dois reformaram-se. Os trabalhadores apontam o dedo às Finanças e dizem que esta carência compromete uma intervenção mais precoce.

Até ao final deste mês, há mais um que se irá aposentar, pelo que passarão a ser apenas 233. Destes, apenas 51 ficam afetos à fiscalização de estabelecimentos de apoio social.

"A 31 de dezembro de 2022, estavam previstos no mapa de pessoal da Inspeção do Instituto da Segurança Social (ISS) 35 postos de trabalho que não foram providos", assegura Fátima Rodrigues. Defensora do reforço e do rejuvenescimento de efetivos, revela que dos 237 inspetores em funções, 21 têm idades entre os 55 e os 59 anos, 14 entre os 60 e os 64 anos, e sete entre os 65 e os 69 anos.