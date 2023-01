Inspetores do IGAS alertam para riscos da obtenção de provas e depoimentos online

Argumentos de inspetores não demoveram inspetor-geral, que recomendou mais formação na área digital.

Uma equipa de inspetores da IGAS identificou, no final do ano passado, os principais constrangimentos associados à realização de inspeções através de meios digitais à distância, mas não demoveu o inspetor-geral de incrementar a sua utilização. Carlos Caeiro Carapeto entendeu que a perspetiva revela a falta de competências digitais dos subscritores do documento e recomenda que frequentem ações de formação.

Ao longo de seis páginas, os inspetores expõem vários argumentos sobre as dificuldades e os perigos das ações inspetivas à distância, como o risco de violação de dados pessoais e de informação de saúde, a dificuldade de obtenção de provas por videoconferência, as fragilidades dos sistemas de informação da IGAS e das entidades visadas, bem como eventuais falhas humanas por fraca competência digital, entre outros.