Instalados mais de dez contentores junto ao hospital de campanha do São João

Mais de uma dezena de contentores estão a ser instalados junto ao hospital de campanha que o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, montou para dar resposta ao Covid-19, doença classificada esta quarta-feira como pandemia.

Conforme a agência Lusa constatou no local, os contentores estão a ser instalados junto às tendas que foram montadas no último fim de semana no perímetro do Hospital de São João, local atualmente delimitado por fitas e identificado com uma placa onde se lê "Atendimento COVID-19".

A agência Lusa contactou o CHUSJ para solicitar esclarecimentos sobre a finalidade dos contentores, mas fonte deste centro hospitalar remeteu uma resposta para mais tarde.

Em causa está um hospital de campanha que serve em exclusivo para responder ao surto Covid-19, doença que Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta quarta-feira como pandemia.

"Podemos esperar que o número de casos, mortes e países afetados aumente", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A OMS justifica a declaração de pandemia com "níveis alarmantes de propagação e inação".

Quanto ao hospital de campanha instalado em tendas numa até aqui zona de estacionamento e de acesso de ambulâncias do Hospital de São João, na segunda-feira fonte do CHUSJ indicou à Lusa que este equipamento começou a ser montado na noite de sábado e deverá ficar concluído esta semana, mas só será ativado quando a procura se justificar.

É no CHUSJ que está internado o maior número de doentes com o novo coronavírus que foi detetado em dezembro na China e que, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS) regista em Portugal 59 infetados.

"É uma medida prevista no nosso plano de contingência, que está a ser antecipada e que será utilizada para a avaliação inicial dos doentes e decisão clínica", acrescentou a mesma fonte.