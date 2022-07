Instituições do Ensino Superior "devem recrutar" os seus estudantes

É contra exames no final do Secundário e considera que o processo de certificação da escolaridade obrigatória deve ser independente do regime de acesso ao Ensino Superior. Para o presidente do Conselho das Escolas, o atual sistema subverte as aprendizagens limitando-as à preparação para os exames e alimenta o negócio das explicações. António Castel-Branco defende a criação de residências para professores pelas autarquias, o recrutamento pelas escolas e a profissionalização de licenciados que queiram dar aulas.

O número de escolas com média negativa subiu de 10 para 27 em 2021 mas ainda está muito longe das 120 em 2019. É um reflexo dos exames apenas serem feitos para acesso ao Superior?

Penso que sim. Não tenho dados mas é óbvio que não sendo obrigatório para todos fazer exame, as médias sobem.