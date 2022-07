Instituto Gulbenkian e NOS ALIVE unem-se para atribuir bolsas de investigação

Ana Vieitas Hoje às 19:53 Facebook

O Instituto Gulbenkian de Ciência e o festival NOS ALIVE juntaram-se uma vez mais para atribuir bolsas de investigação científica. Estarão disponíveis duas bolsas para alunos que tenham terminado a licenciatura na área da ciência e podem concorrer ate 31 de agosto.

Serão atribuídas duas bolsas de incentivo à ciência que juntar-se-ão ao portefólio de 20 bolsas anteriormente atribuídas desde 2007, ano de início do festival e desta parceria.

As bolsas estão disponíveis para alunos portugueses licenciados dentro de um leque de cinco opções diferentes nas áreas da biodiversidade, ecologia e microbiologia.

Para o Instituto Gulbenkian de Ciência, esta é uma oportunidade para os bolseiros "definirem a sua carreira e fazer escolhas de temáticas de estudo" como refere Mónica Bettencourt-Dias, Diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, não escondendo o seu orgulho nesta parceria.

Os bolseiros irão desenvolver o sue trabalho num dos laboratórios do Instituto Gulbenkian de Ciência durante o período de um ano, sendo que metade desse período (seis meses) será "passado numa instituição parceira no estrangeiro".

A parceria que já conta com quinze anos é, para Álvaro Covões, CEO da Everything is New (promotora do NOS ALIVE), cada vez mais importante devido ao cenário de pandemia vivido. "O apoio a jovens que estão em início de carreira é crítico para o seu percurso e os cientistas mostraram, nos últimos dois anos, que podem fazer a diferença nas nossas vidas", afirmou o fundador do festival.

Esta bolsa - que já obteve 450 candidaturas desde 2007 - tem como objetivo fomentar o estudo da ciência e iniciar carreiras nesta área. As candidaturas encerram a 31 de agosto e devem ser feitas online.