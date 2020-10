Hoje às 18:20 Facebook

Para consciencializar e alertar a sociedade para a Insuficiência Cardíaca a Global Media Group associou-se à Novartis e à Medtronic na realização de um ciclo de conferências sobre o tema. Uma iniciativa que está a decorrer desde ontem e que irá até amanhã, entre as 18.30 e as 20.00, e que poderá ser seguida em direito nos sites do DN, JN e TSF. Hoje estará em discussão como é viver com insuficiência Cardíaca.