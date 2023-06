Inteligência artificial rentabiliza tempos no bloco operatório

Três hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a implementar uma ferramenta informática que utiliza a inteligência artificial para rentabilizar a ocupação dos blocos operatórios.

A otimização dos tempos nas salas cirúrgicas traz vantagens para o doente, porque evita atrasos ou até cancelamento de operações, e para o hospital porque o custo da hora num bloco operatório pode chegar aos 600 euros.

O projeto inovador Surgery On Time (SOT) combina o "machine learning", um ramo da inteligência artifical, com um modelo de otimização para o agendamento automático das cirurgias. Desenvolvido pela Lean Health Portugal no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), nas especialidades de urologia, ortopedia e cirurgia geral, o SOT teve "resultados claramente positivos" face aos métodos tradicionais e está agora a ser implementado nos hospitais de Braga e Garcia de Orta.