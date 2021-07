Internamentos a subir em dia com recorde semanal de 2605 casos

Hoje às 14:05 Facebook

Portugal registou quatro mortes e um máximo semanal de 2605 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral da Saúde registou 2605 novos casos e quatro mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 887047 pessoas ficaram doentes com o vírus da SARS-CoV-2, associado a 17112 mortes desde março de 2020.

De sexta-feira para sábado, o total de casos subiu de 2436 para 2605, mais 169 infeções. Comparando com sábado passado, há um acréscimo de mais de mil positivos. Recuando 15 dias, em Portugal, a subida é para mais de o dobro.

Os 2605 casos reportados este sábado representam o máximo semanal, de um período de seis dias seguidos com o total de infeções a subir. Das 902 de segunda-feira, para 1746 na terça, passando acima dos dois mil de quarta-feira em diante.

O total de casos registado este sábado encontra paralelo com os dados recolhidos a 13 de fevereiro (2865), mas o número de internamentos é muito diferente: na véspera do dia dos Namorados, os hospitais portugueses tinham 4850 pessoas internadas, das quais 803 em unidades de cuidados intensivos. Este sábado, há 543 acamados (mais 11 do que ontem), dos quais 122, mais quatro, em unidades de cuidados intensivos.

Os casos ativos aumentaram 883, para 36738, naquela que é a 11.º subida seguida de infetados, num dia em que 1718 pessoas foram dadas como recuperadas (833197 desde o início da pandemia). Segundo a DGS, há 56774 pessoas sob vigilância das autoridades, mais 926 desde ontem.

As quatro vítimas mortais tinham todas mais de 70 anos. Três, dois homens e uma mulher, estavam no escalão mais afetado pela mortalidade da pandemia, o +80, e uma mulher pertencia à faixa etária dos septuagenários.

Três das vítimas mortais residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), a mais afetada pela mortalidade da pandemia, tendo perdido 7275 vidas desde o início da pandemia, de um total de 344110 casos positivos, 1362 nas últimas 24 horas. Um registo ligeiramente inferior aos 1371, naquele que é o quarto dia seguido com mais de 1300 casos diários no entorno da capital.

A outra vítima mortal tinha residência na Região Norte, que regista 5368 óbitos desde o início da pandemia, período no qual foram registadas 347501 infeções, 557 nas últimas 24 horas. Um registo ligeiramente superior aos 553 de ontem, naquele que é o quarto dia seguido com mais de 500 casos diários na região mais setentrional do país.

Duas regiões contribuíram para o aumento do número de casos este sábado: o Algarve, que registou 299 infeções, um máximo desde 5 de fevereiro, e o centro, 273, o valor mais elevado desde 20/02. No extremo sul do país o acumulado subiu para 25218 infeções (365 óbitos), enquanto ao centro o total de casos é de 11793, dos quais resultaram 3027 mortes.

Alentejo registou 78 novos casos, menos 14 que os 92 de ontem, enquanto a Madeira apontou sete, quase metade dos 13 de sexta-feira. Nos Açores houve uma subida de 16 para 29 (mais 13).