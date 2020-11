Interior não pode ser abandonado, defende Matos Fernandes

JN/Agências Hoje às 15:33 Facebook

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, defendeu, esta sexta-feira, que o interior "não pode em situação alguma" ser um território abandonado.

Importa ter em conta "os rendimentos dos serviços dos ecossistemas" proporcionados pelos chamados territórios de baixa densidade, mesmo quando é a sua população é diminuta.

João Pedro Matos Fernandes realçou a importância do ordenamento florestal nestas regiões de Portugal e vincou, por exemplo, que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática "deixou de apoiar plantações" cujas candidaturas "não tenham incluída a gestão".

O ministro do Ambiente intervinha na sede dos Bombeiros Voluntários de Alvares, concelho de Góis, distrito de Coimbra, na cerimónia de assinatura de um protocolo relativo à criação da Área Integrada de Gestão de Paisagem (AGIP) de Alvares, no âmbito do Programa de Transformação da Paisagem.

"Não pode ser álibi para ninguém dizer que 98% da floresta portuguesa é de privados", disse, realçando que "o papel das autarquias é absolutamente fundamental", tal como o de outras entidades públicas e privadas, para inverter o abandono das áreas florestais e promover o desenvolvimento do interior.

Na sessão, intervieram igualmente, entre outros, a presidente da Câmara Municipal de Góis, Lurdes Castanheira, José Miguel Cardoso Pereira, do Instituto Superior de Agronomia (ISA) de Lisboa, e João Baeta Henriques, do Núcleo Fundador da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) de Ribeira do Sinhel, naquela freguesia.