Interior varrido por incêndios penalizado no acesso a fundos para a agricultura

Perto de 40% dos agricultores estão excluídos das ajudas diretas da Política Agrícola Comum (PAC).

Estão espalhados pelo país, mas concentram-se no Interior Centro, entre o Douro e o Tejo, região varrida por incêndios como os de 2017. Estas ajudas estão a ser reestruturadas e tanto a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) quanto a Confederação da Agricultura Portuguesa (CAP) reclamam a inclusão de todos os agricultores. O Ministério equaciona uma abertura.

"Como há dez anos, hoje 41% dos agricultores não têm qualquer subsídio da PAC", disse, ao JN, Francisco Cordovil, investigador no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e ex-professor universitário, com base no Recenseamento Agrícola.