Bloqueio do Infarmed leva grupo de trabalho a ameaçar demitir-se

Helena Teixeira da Silva 26 Abril 2018 às 20:32 Facebook

Twitter

A dois meses da entrega do relatório que determinará se o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) muda ou não de Lisboa para o Porto, o presidente do Grupo de Trabalho, Henrique Luz Rodrigues, ameaça demitir-se.

Em causa está a falta de condições para obter os dados sem os quais não será possível chegar a uma conclusão. "O conselho diretivo do Infarmed tem funcionado como força de bloqueio, recusando-se colaborar", lamenta Luz Rodrigues ao JN.

O responsável pelo trabalho solicitou uma reunião "de urgência" ao ministro da Saúde, que aconteceu esta tarde, e da qual saiu o "compromisso" de que "os problemas serão desbloqueados". Se nada mudar no comportamento do Infarmed, Luz Rodrigues, antigo presidente da instituição, avança com demissão. "Não tenho alternativa", salienta. "O relatório é apresentado no dia 30 de Junho. Se não tiver condições para colher os dados para fundamentar a decisão que me foi pedida, tenho de sair."

Mas não é só a liderança do Grupo de Trabalho que está em causa. É também a pareceria universitária com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC), o Instituto Superior Técnico e a Porto Business School. "Ninguém tem tido condições para realizar um trabalho que", sublinha, "é técnico e não político".

A recusa do Infarmed na colaboração prende-se com o facto de a esmagadora maioria dos funcionários não concordar a posição do Governo, e não querer mudar de cidade. De acordo o "Expresso", haverá mesmo três dezenas de trabalhadores que preferem mudar de país, estando já a concorre à Agência Europeia do medicamento (EMA), que irá instalar-se na Holanda no início de 2019.

O Grupo de trabalho retoma o debate amanhã, sexta-feira, em Faro, cumprindo a maratona de reuniões espalhadas pelo país.