Lesados do BES cobram "promessas" de César e Costa

Prometeram e cumpriram. Um grupo de lesados do BES está, este sábado de manhã, em protesto à porta da Expo Batalha, onde decorre o congresso do PS, para reclamar "na íntegra" a devolução das suas poupanças. E têm um alvo: cobrar a promessa que lhes foi feita, antes das eleições, pelo presidente do PS, Carlos César.

"Carlos César, cumpra a palavra, Ressarcir na íntegra" e "dr. Carlos César, a palavra dada não passou de mais uma mentira" são dois dos cartazes, alguns em cartolinas cor de rosa, que foram colocados em grades metálicas no caminho de acesso ao congresso. Carlos César já chegou ao pavilhão da Expo Batalha, mas não consta que se tenha cruzado com alguns dos organizadores do protesto.

António Silva, um dos dinamizadores do grupo, lembrou ao JN que "tanto o primeiro-ministro como Carlos César prometeram que, se fossem para o Governo, nos pagavam na íntegra, nem que fosse em duas ou três vezes. São Governo há dois anos e meio e estão fartos de arranjar desculpas para não cumprir", disse, insistindo que estão na Batalha para que os socialistas façam a "reversão" e "paguem a previsão". "Vamos ficar o dia todo", revelou, lembrando que, num protesto anterior em Matosinhos, o primeiro-ministro os desafiou a apresentar uma proposta ao Governo. Proposta que já foi feita e enviada, mas à qual não tiveram resposta.

O grupo dos lesados tem insistido em protestos pelo país que foi roubado pelo banco e pelos gerentes do BES e não se esquece que o presidente do PS prometeu que, se o PS fosse para o Governo, iria pagar "na íntegra" os montantes devidos. É isso que estão hoje a reclamar na Batalha.