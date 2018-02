14 freguesias afetadas pelos incêndios ainda estão sem telefone

Rosa Ramos Hoje às 15:43 Facebook

O primeiro-ministro admitiu, esta quarta-feira, que ainda há populações sem acesso a telecomunicações nos concelhos da Sertã, Oliveira do Hospital, Gouveia e Pampilhosa da Serra.

Mais de quatro meses depois dos grandes incêndios de outubro de 2017, ainda há 14 freguesias sem acesso a telecomunicações. A informação foi revelada pelo primeiro-ministro António Costa, na tarde desta quarta-feira, durante o debate quinzenal.

"O que foi detetado é que existem 14 freguesias no país, nos concelhos da Sertã, Gouveia, Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital, onde o serviço não está restabelecido", afirmou António Costa, em resposta ao secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que alertou para o problema, criticando a PT/Altice por procurar "apenas o lucro".

António Costa adiantou ainda que os incêndios de 2017 destruíram três mil quilómetros de cabos de telecomunicações e 45 mil postos de cablagem. "Segundo a informação que as operadoras enviaram à Anacom [a reguladora do setor], 99,5% dos casos já estão restabelecidos. A Anacom está, desde fevereiro, a verificar os 0,5% que faltam e se os 99,5% estão, efetivamente cumpridos", acrescentou.