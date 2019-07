2018 bate recorde: 388 mil queixas no Livro de Reclamações

Emília Monteiro Hoje às 18:44 Facebook

Está a aumentar o número de queixas apresentadas no Livro de Reclamações, quer em papel quer no digital. No ano passado, cerca de 388 mil foram escritas sobre os mais variados serviços.

O uso do Livro de Reclamações Eletrónico (LRE), apesar de só funcionar há dois anos, está aumentar: em 2017, foram apresentadas 23 mil reclamações; em 2018 o número subiu para as 57 mil.

Na tarde desta quarta-feira, o ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, acompanhado pelo secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, anunciou o lançamento da versão Mobile do LRE. "Há um conjunto de funcionalidades que ajudam a descrever melhor a reclamação", salientou Siza Vieira. Entre as novas ferramentas, é possível incluir fotografias e até apresentar uma relação oralmente que será, depois, transcrita.

Todos os estabelecimentos comerciais têm que disponibilizar aos consumidores a versão papel e a versão eletrónica do Livro de Reclamações. Até que a versão Mobile e Eletrónica estejam a funcionar em todos os estabelecimentos, é obrigatório manter as duas versões do livro.