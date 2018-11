2019 com mais pontes e fins de semana prolongados

Sara Fernandes Hoje às 11:44 Facebook

Na última ponte deste ano (o Natal é um caso à parte), fomos fazer as contas para o ano que vem. A disposição dos feriados para 2019 vai oferecer aos portugueses quatro fins de semana prolongados e seis oportunidades de pontes.

Mais um fim de semana prolongado e uma ponte possível do que este ano. A generosidade do novo ano foi distribuída pelas cidades do Porto e de Lisboa, graças aos festejos dos Santos Populares.

Ao longo de 2018, contaram-se oito possibilidades de gozar de umas mini férias. No próximo ano, serão dez, distribuídas por quatro feriados que coincidem com sextas ou segundas-feiras, e mais cinco com quintas e terças-feiras, que juntando mais um dia de férias, dá a possibilidade de descansar durante quatro dias.

Dados referentes ao turismo dos residentes em Portugal, no segundo trimestre, revelam que março, maio e junho foram meses onde a procura de viagens cresceu. Olhando para 2018, podemos associar esses meses a alguns feriados, nomeadamente, Páscoa e Santos Populares, momentos propícios às mini férias.

Janeiro

O primeiro dia do ano será a uma terça-feira. Há assim a possibilidade de fazer ponte para os festejos.

Março

O Carnaval vai chegar mais tarde em 2019. Comemorado às terças-feiras, dá oportunidade a uma ponte. No setor privado, o dia é considerado feriado através dos acordos coletivos e na, Função Pública, segundo a tradição, dá-se tolerância.

Abril

É generoso e traz até nós um fim de semana prolongado, com a Sexta-feira Santa, e uma possível ponte, com o Dia da Liberdade.

Junho

Cheiro a sardinhas assadas, música e muita cor. Juntamente com o bom tempo, traz consigo as festas populares. Dia 10 é feriado para todos e presenteia os portugueses com um fim de semana prolongado. Em Lisboa, celebra-se o Santo António a uma quinta-feira e no Porto, o São João a uma segunda. Pelo meio, há a oportunidade para uma ponte com o feriado do Corpo de Deus.

Agosto

O feriado do dia 15 é mais uma possibilidade de gozar de uma ponte para aproveitar os dias quentes de verão.

Novembro

O Dia de Todos os Santos celebra-se numa sexta-feira, logo, fim de semana prolongado.

Ranking do trabalho

O mais recente relatório da OCDE coloca Portugal na 14.ª posição, em 35, no seu ranking de países que mais trabalham por ano, com 1842 horas acumuladas durante o período de 2016.

Média diária

Cada português tem um horário de expediente de seis horas e meia, de acordo com os dados da OCDE.

O caso alemão

Em comparação com o país desta lista que menos tempo trabalha, a Alemanha, são mais duas horas. Os germânicos trabalham cerca de quatro horas e meia em cada dia de trabalho. No topo do ranking está o México, com 2255 horas totais, traduzidas em quase oito horas por dia.