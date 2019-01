2019 começa gelado: as previsões para hoje e sexta-feira

Hoje às 11:47 Facebook

Céu pouco nublado ou limpo e muito frio são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quinta e sexta-feira, dias em que se esperam noites frias e com geada, em especial no interior do país.

Quanto às previsões para hoje, além das condições do céu, o vento deve soprar fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora), sendo moderado a forte nas terras altas, em especial até ao fim da manhã.

O IPMA indica uma "pequena descida de temperatura no interior Centro e na região Sul", com as mínimas a variar entre os -1º, em Bragança, e os 6º, em Portalegre. As temperaturas máximas vão andar entre os 9º, na Guarda, e os 15º, em Braga e Faro.

Na sexta-feira, o frio matinal vai manter-se na sequência de um arrefecimento noturno "acentuado", que deve levar à formação de geada, em especial no interior Norte e Centro.

O céu está pouco nublado ou limpo apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e no litoral da região Centro. Quanto ao vento, vai soprar fraco, sendo mais forte nas terras altas, em especial até ao final da manhã.

As temperaturas devem registar uma "pequena subida" no Centro e Sul. As mínimas devem variar entre os -3º, em Bragança, e os 9º, em Faro, e as máximas entre os 9º, na Guarda, e os 19º, em Faro.

Consulte aqui as previsões para o seu concelho.