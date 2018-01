Duplicam pedidos de nulidade do casamento católico

Emília Monteiro Hoje às 00:40 Facebook

Duplicaram pedidos de nulidade matrimonial desde que Papa Francisco simplificou o processo. Há gabinetes de aconselhamento em todas as dioceses.

Mais do que duplicaram os pedidos de nulidade matrimonial apresentados nos tribunais eclesiásticos portugueses desde que, há dois anos, o Papa Francisco anunciou a criação de uma espécie de "via verde" para os pedidos de nulidade do matrimónio. Os números exatos andam entre os 14 tribunais eclesiásticos portugueses e a Santa Sé, mas, em 2016, terão sido 200 os processos iniciados de norte a sul do país. Mais do dobro dos efetuados em 2015. Em 2017, quase no final do ano, somados os pedidos que deram entrada nos tribunais, o número está muito próximo dos 250.

