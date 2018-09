30 mil pessoas iniciaram tratamento por causa da cocaína como droga principal

Dina Margato 07 Junho 2018 às 09:00 Facebook

Twitter

Novos medicamentos ansiolíticos comercializados online preocupam autoridades europeias.

O ponto de situação sobre as tendências de consumo e mercado das drogas na Europa revela que, fruto do aumento do cultivo de coca na América latina, aumentou a oferta de cocaína, que a substância tem ganho pureza, e que são cada vez mais os consumidores de cocaína enquanto droga principal a procurar ajuda: 30300 em 2016. Segundo o "Relatório Europeu sobre Drogas 2018 - Tendências e Evoluções ", divulgado pelo Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, a canábis também se apresenta cada vez mais potente e o mercado online dos novos ansiolíticos está a ganhar um relevo preocupante.

Enquanto o consumo da heroína parece ter estabilizado por toda a Europa e as taxas da iniciação reduzido, a trajetória da cocaína, pelo contrário, está em crescendo. Cerca de 2,3 milhões de jovens adultos europeus consumiram esta droga no último ano. "Em 2016, 30300 utentes iniciaram pela primeira vez tratamento para problemas relacionados com esta droga, um número superior em mais de um quinto em relação a 2014", pode ler-se no documento. Ao todo, mais 67 mil pessoas recorreram a tratamento para problemas relacionados com esta droga e "são especialmente preocupantes os cerca de 8300 utentes que, em 2016, iniciaram tratamento sobretudo relacionado com o consumo de "crack" (subproduto da pasta da cocaína)".

Refere ainda o relatório que a cocaína foi a segunda droga mais reportada nos tratamentos hospitalares de urgência em 19 hospitais monitorizados. Tal facto não deve ser alheio ao grau de pureza, que atingiu nas ruas, em 2016, o nível mais elevado numa década, como sublinha o relatório.

Todas as semanas é detetada uma nova substância e são já 400 notificadas a cada ano

"Temos de nos preocupar com as implicações do consumo de cocaína para a saúde pois começamos a constatar alguns desenvolvimentos preocupantes neste domínio, nomeadamente, o aumento significativo do número de pessoas a iniciar pela primeira vez tratamento devido a problemas relacionados com a cocaína", refere Alexis Goosdeel, diretor do Observatório. As rotas e o tráfico também mudou: a porta de entrada deixou de ser a Península Ibérica e tudo indica que se tenha transferido para norte. Só a Bélgica apreendeu 30 toneladas de cocaína.

A par do crescendo das novas substâncias psicoactivas - todas as semanas é detetada uma nova substância e são já 400 notificadas a cada ano - o relatório alerta para o mercado online de superfície, como lhe chama, acessível a todos, por nem sequer pertencer à "darknet", para a emergência de novas substâncias derivadas da benzodiazepina, substância presente nos ansiolíticos.

"Desde 2015", assinala o relatório, "foram notificadas 14 novas benzodiazepinas através do mecanismo de alerta rápido da União Europeia. E o Observatório está atualmente a monitorizar 23 novas benzodiazepinas. Recorde-se que se tratam de medicamentos não autorizados e sabe-se pouco sobre a sua toxicologia. "Os indícios recentes de que o consumo destas substâncias pode estar a aumentar entre os jovens são particularmente preocupantes, sendo esta uma área que requer investigação, análise das políticas e esforços de prevenção acrescidos", pode ler-se no relatório.