38% das crianças dos 3 aos 8 anos usa a Internet

Há cada vez mais crianças pequenas a usar a Internet diariamente. Um estudo da Entidade Reguladora para a Comunicação Social indica que 38% das crianças portuguesas, dos 3 aos 8 anos, utiliza a Internet, sobretudo para ver desenhos animados e jogar jogos.

Segundo o estudo, que resultou no e-book "Boom Digital!? Crianças (3-8 anos) e Ecrãs", disponibilizado no sítio da Internet da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), 38% das crianças portuguesas, entre os 3 e os 8 anos, usa regularmente a Internet.

"O acesso cresce significativamente com a idade: 22% das crianças de 3-5 anos e 62% das crianças de 6-8 anos", acrescenta-se no trabalho, efetuado com base num inquérito nacional e na observação de 20 famílias com crianças que acedem à Internet.

Na referida análise concluiu-se também que as "crianças de famílias com estatuto socioeconómico alto são as que mais usam a rede", sendo que o fazem sobretudo para "ver desenhos animados e filmes, jogar jogos e ouvir músicas".

Os pais estão, contudo, atentos a essa realidade e até se "preocupam mais" com a utilização da Internet do que da televisão. "Na Internet, os educadores projetam ideias de risco associadas ao seu contexto cultural e ao consumo dos chamados meios tradicionais (violência, linguagem inapropriada e nudez), a que se soma a preocupação com os contactos com estranhos", lê-se no estudo, que pretende assinalar o Dia da Internet Mais Segura 2018, uma iniciativa europeia que arranca esta terça-feira.

Inserido na terceira edição do projeto da ERC "Públicos e Consumos de Media", desenvolvida em parceria com uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, coordenada pela professora Cristina Ponte, o estudo "representa uma proposta de reflexão" que se disponibiliza "às famílias e aos educadores", sintetiza o vice-presidente da ERC, Mário Mesquita.