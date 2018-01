41% dos carros em Portugal tem mais de 10 anos 

Hoje às 11:57 Facebook

90% dos adultos com mais de 18 anos tem carta de condução e pelo menos um veículo no seu agregado familiar, revela um estudo da ACP apresentado, esta terça-feira, sobre o perfil do condutor português.

Apenas 10% dos adultos são cativos dos transportes públicos, diz ainda o estudo. O automóvel é modo de transporte mais utilizado (75% a 78%).

Semanalmente, os condutores portugueses percorrem entre 50 a 200 quilómetros. 31% não tem estacionamento próprio e estaciona na via pública.

A ACP revela ainda que 41% dos veículos tem mais de 10 anos.