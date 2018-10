47% dos alunos já foram vítimas de ciberbullying

Inês Schreck Hoje às 11:24 Facebook

Estudo em dez escolas revela que maioria dos jovens (82%) já observaram comportamentos de gozo, insultos e boatos online.

Quase metade dos adolescentes portugueses (47%) admitem já ter sido vítimas de ciberbullying, enquanto 40% confessam ter sido agressores online. Reflexo de uma sociedade em que os jovens interagem cada vez mais no espaço cibernético, o fenómeno do bullying virtual está a ganhar dimensão e, a ver pelos números, parece quase banal: 82% dos alunos, entre o 5.º e o 12.º anos, já observaram incidentes de ciberbullying, entre os quais insultos, boatos e comportamentos de gozo nas redes sociais e chats. Este sábado é o Dia Mundial Anti-bullying.

Segundo os resultados preliminares de um estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), apresentado no último Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a maioria dos comportamentos observados (69,4%) foram insultos. Seguem-se os comportamentos de gozo (68,7%) e os boatos (63,9%).

Realizado com 1607 adolescentes de dez escolas da região de Lisboa e sul do país, o estudo conclui ainda que existe uma tendência para um aumento da observação de incidentes de ciberbullying a partir dos 13 anos.

Os números não surpreenderam os investigadores. "Era expectável porque a literatura internacional tem apontado para um aumento na incidência e na observação dos casos de ciberbullying", explica Paula da Costa Ferreira, uma das coordenadoras do grupo de investigação do Programa de Estudos de Cyberbullying do Centro de Investigação em Ciência Psicológica da FPUL.

A investigação permitiu constatar também que a maior parte dos adolescentes sentiram emoções negativas, como revolta, raiva e tristeza, face aos casos que observaram. "Sentiram-se mal a ver estes incidentes o que é interessante porque isto prende-se com questões morais e emocionais, mostra que reprovam estes incidentes", acrescenta Paula da Costa Ferreira.

O estudo foi realizado no âmbito de dois projetos, financiados pela Fundação Ciência e Tecnologia, que o grupo de investigação da FPUL está a desenvolver, em parceria com outras instituições de ensino superior, com o intuito de reduzir a incidência do ciberbullying e promover "comportamentos pró-sociais" entre os adolescentes portugueses. Um dos projetos visa desenvolver uma aplicação para ajudar os jovens a regularem o seu comportamento através da linguagem e o outro é um jogo digital, com situações hipotéticas baseadas em casos verídicos.

A SABER

O que é o ciberbullying?

É um tipo de violência, intencional e repetida praticada contra alguém, através da Internet ou de outras tecnologias. Também pode ser designado como bullying virtual.

Dia Anti-bullying

Refletir e definir novas estratégias e ações de combate ao bullying nas escolas é um dos objetivos de um encontro que se realiza hoje, dia Mundial Anti-bullying, na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa, que contará com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Curso online até ao fim do ano



A Direção-Geral da Educação está a construir um curso online (MOOC) "Bullying e ciberbullying: prevenir e agir", a iniciar até ao fim do ano, para ajudar escolas, professores e pais a lidar com o fenómeno. Integrado no Projeto SeguraNet, o curso pretende sensibilizar e dar a conhecer orientações e ferramentas "que permitem apoiar os professores e as escolas na criação, adaptação e implementação de ambientes positivos de ensino e de aprendizagem, onde o bullying e o ciberbullying não são tolerados", explicou o Ministério da Educação.