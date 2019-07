Emília Monteiro Hoje às 10:42 Facebook

Cinquenta escolas de 38 concelhos da região Norte vão ter novas obras de requalificação ou reforço de verbas para finalizar intervenções já em curso.

Os contratos-programa no âmbito da reprogramação do Portugal 2020, no valor de 39 milhões de euros, são assinados hoje pelo ministro da Educação e os autarcas, em Vila Real. Tiago Brandão Rodrigues vai, posteriormente, assinar novos acordos referentes a outras regiões.