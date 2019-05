70% dos doentes com disfunção da tiroide estão por diagnosticar

Catarina Silva Hoje às 13:25 Facebook

Em Portugal, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo afetam cerca de um milhão de pessoas, mas a maioria está por diagnosticar. Por ter sintomas difíceis de detetar, 70% dos doentes não sabe que tem problemas da tiroide. A juntar a isso, o cancro da tiroide tem vindo a aumentar a incidência, há 1600 novos casos por ano. Até 31 de maio, assinala-se a Semana Internacional da Tiroide, uma iniciativa promovida pela Federação Internacional da Tiroide.

A doença na glândula que produz hormonas essenciais à vida é quase assintomática, explica Helder Simões, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM).

"A tiroide é responsável por regular aspetos do metabolismo, frequência cardíaca, temperatura ou apetite. Mas os sintomas são pouco específicos", diz. São cansaço, alteração do trânsito intestinal, mudanças na tolerância ao frio ou calor, variações no peso. "Às tantas, confundem-se com situações do dia a dia", refere. Estima-se que 7,5% da população em Portugal tenha disfunções da tiroide. "O mais frequente é o hipotiroidismo, quando há insuficiência de produção de hormonas tiroideias. Já o hipertiroidismo é o excesso de produção destas hormonas".

As disfunções afetam mais as mulheres e são detetáveis com análises ao sangue. "Devem fazer-se análises apenas se houver sintomas ou se forem casos de risco, de doenças autoimunes, como diabetes tipo 1, artrite reumatoide, doença celíaca". Podem tratar-se com medicação, tratamento radioativo ou cirurgia para retirar a glândula. Mas a cirurgia é essencialmente usada em casos de cancro. E a incidência dos tumores na glândula tem vindo a aumentar, há 1600 novos casos por ano.

"Pensa-se que tem a ver com o diagnóstico mais fácil. É um número alto, na mulher é o terceiro tumor mais frequente, depois da mama e do colon", sublinha o médico. A maior parte deteta-se por um nódulo palpável, com crescimento rápido. "Mas a mortalidade pela doença tem-se mantido estável. Cerca de 95% dos doentes que são submetidos a cirurgia, dez anos depois do diagnóstico estão vivos. Só que há uma franja de 10% com tumores mais agressivos". E não há muito a fazer para o evitar. "Não é um tumor que esteja muito ligado a comportamentos, antes a fatores genéticos, daí que se houver alguém na família se deva fazer ecografia", conclui.

Endocrinologia: sul e interior mal servidos

Segundo a SPEDM, não há serviços de endocrinologia em todo o país, especialidade que trata as patologias da tiroide. Há pouco mais de 20 hospitais com a especialidade no continente. "O sul e o interior estão mal servidos, o que obriga os doentes e recorrerem a médicos generalistas, de medicina familiar ou medicina interna. Por exemplo, no IPO de Lisboa, recebo doentes de todo o centro sul", explica Helder Simões.