83 mil pulseiras "Estou aqui" pedidas no último ano

O Programa "Estou aqui", iniciativa da Polícia de Segurança Pública (PSP), que ajuda a localizar crianças perdidas, registou, desde junho de 2017, o maior número de pedidos de pulseiras desde 2012, ano da sua criação. No último ano, o formato do programa transitou para anual e os pedidos superaram os 83 mil.

De acordo com dados da PSP revelados esta segunda-feira, o programa registou, desde o início do ano até à data, cerca de 83 mil pulseiras pedidas pelos pais das crianças, tendo-se registado pelo menos "três ativações com sucesso". O programa termina a 31 de maio, data em que se inicia uma nova edição. Os pedidos podem ser feitos pela internet ou nas esquadras da PSP, onde as pulseiras são levantadas. Desde a criação do programa, registaram-se mais de 246 mil pedidos de pulseiras.

Relativamente à geografia dos pedidos, a região de Lisboa é que mais se destaca (36,8%), seguida do Porto (17,3%) e Setúbal (11%), totalizando estes três distritos cerca de 65% do total de pedidos registados. Quanto ao nível etário, a PSP referiu, em comunicado, que existe uma "distribuição relativamente homogénea, com maior incidência na faixa dos três aos sete anos"

No âmbito da apresentação da próxima edição do programa, a PSP irá percorrer, em parceria com a Altice Portugal, já a partir de quarta-feira, várias escolas de Norte a Sul do País. As apresentações terão lugar durante o mês de maio e têm como objetivo promover o programa junto da comunidade escolar e alertar os mais jovens para os cuidados de segurança a ter no dia a dia. Trata-se de uma antecipação do arranque formal do programa, previsto para 1 de junho.

O Programa "Estou Aqui" é uma iniciativa da PSP, criada em 2012, em parceira com a Altice, e que pretende ajudar a localizar as crianças perdidas dos seus pais através de uma pulseira que trazem no pulso.