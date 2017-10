A foto de Marcelo que foi parar à "Time"

Hoje às 15:28, atualizado às 15:31 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa está a visitar as localidades mais afetadas pelos incêndios do último domingo. O contato com a população mais idosa não passou ao lado da revista "Time", que nas redes sociais partilhou uma fotografia do Presidente português.

Foi através do Instagram que a revista norte-americana "Time" publicou uma fotografia do Presidente da República a abraçar uma das pessoas afetadas pelos incêndios de domingo.

"O Presidente português consola uma idosa durante a visita às áreas mais afetadas pelos fogos em Santa Comba Dão", pode ler-se na publicação. O presidente da República está a visitar os concelhos afetados pelos fogos do último dia 15. Marcelo Rebelo de Sousa tem falado com autarcas, empresários e populações, entre cinzas e destroços causados pelas chamas.

"Milhares de fogos atingiram o norte e o centro do país, esta semana, depois do verão mais quente dos últimos 90 anos. Morreram mais de 41 pessoas", diz a "Time".