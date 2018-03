A lista dos medicamentos suspensos pelo Infarmed

Hoje às 15:48 Facebook

As autorizações de introdução no mercado dos medicamentos com paracetamol de libertação prolongada foram suspensas, porque a avaliação de segurança concluiu que trazem mais riscos do que benefícios.

O Infarmed sublinha que esta suspensão "apenas se aplica aos medicamentos com libertação modificada ou prolongada contendo paracetamol e que se destinam a ter uma ação mais prolongada" e que os restantes fármacos com paracetamol podem continuar a ser usados.

Em causa, no mercado português, estão os seguintes medicamentos:

Panadol Prolong 665 mg

Diliband Retard 75 mg + 650 mg

Tramadol+Paracetamol KrKa 75mg + 650mg

Tramadol+Paracetamol Verum Pharma LP 75mg + 650 mg