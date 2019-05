A noite de Marcelo: Do Jamor para o Banco Alimentar de Perafita

Hoje às 23:30 Facebook

Marcelo Rebelo de Sousa entregou a Taça de Portugal ao Sporting, pouco depois das 19 horas, e às 22 horas já estava no armazém do Banco Alimentar do Porto, em Perafita.

O presidente da República cumpriu a promessa que fizera, no passado dia 14, quando visitou as instalações no 25.º aniversário do grupo nortenho, de que iria ajudar na separação dos donativos "também para mostrar que o país não é só Lisboa". Marcelo renovou o apelo para que quem mais tem possa contribuir para ajudar a matar a fome.