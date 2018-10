Abertos 900 quilómetros de caminhos florestais e 1500 de faixas combustíveis em 2018

Hoje às 13:10 Facebook

Cerca de 900 quilómetros de caminhos florestais e mais de 1500 quilómetros de faixas de interrupção de combustíveis foram executados em 2018, no plano nacional e gestão de combustíveis, revelou, esta quinta-feira, o presidente do ICNF.

O responsável pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Rogério Rodrigues, fez o ponto de situação do plano nacional de gestão de combustíveis durante um balanço dos incêndios rurais em 2018, perante o Governo, antes da reunião do Conselho de Ministros, na Tapada de Mafra.

De acordo com Rogério Rodrigues, o objetivo de desenvolver 1500 quilómetros de faixas de interrupção de combustíveis foi cumprido e desenvolvido em vários projetos.

"Ao nível dos caminhos florestais foram desenvolvidos procedimentos, com uma meta a alcançar de 1100. Nestes 1100, foram alcançados 579, mas com máquinas próprias que o ICNF detém no seu território fizeram-se mais 300 quilómetros. Temos, portanto, 879 quilómetros desenvolvidos", revelou também.

No controlo da vegetação espontânea, "essencialmente na gestão de matos na envolvência de povoações, casas, estradas", a meta "até à entrada no verão" era de "cerca de 1600 hectares, foram executados 2500".

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que, um ano depois do Conselho de Ministros especial dedicado à reforma do modelo de prevenção e combate aos incêndios rurais, "é altura de fazer a avaliação do que foi feito, tomar decisões que completam" as então aprovadas "e alterar aquilo que se justificar alterar".

Para "ter por base a realidade", foram convidados para o balanço, além do presidente do ICNF, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, o comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Duarte da Costa, e o presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, Tiago Oliveira.

Menos incêndios rurais e menos área ardida é o balanço dos incêndios registados este ano, com o comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a sublinhar a redução de 43% de incêndios rurais e de 69% de área ardida.

O responsável da ANPC apontou ainda a diminuição de ignições e o facto de 98% das ignições com área ardida ter sido inferior a dez hectares.

Para Duarte da Costa, a redução de ignições "foi provocada pela alteração de comportamentos" e pela implementação de projetos como a Aldeia Segura.

Já o presidente da Estrutura de Missão para a Instalação do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais, Tiago Oliveira, apontou a meteorologia como causa certa para a redução de ignições, admitindo apenas como hipótese o trabalho feito pelas entidades envolvidas.

"É importante perceber se a redução de ignições se deve só à meteorologia ou se houve de facto outras consequências associadas à ação de vigilância, fiscalização, à presença mais ativa de militares", defendeu, sublinhando que é preciso "olhar para os dados, analisar a informação, levantar hipóteses para conseguir dar informação mais precisa".

Em termos meteorológicos, este ano foi "menos severo do que 2017", mas registaram-se temperaturas extremas e elevados níveis de secura, segundo o presidente do IPMA, Jorge Miranda, que lembrou ainda "um crescimento forte da taxa de severidade meteorológica no período crítico".

Por exemplo, em agosto registaram-se os quatro dias mais quentes de sempre e este setembro foi "o mais quente desde 1930 e provavelmente desde o século XIX".

"A mudança repentina de paisagem meteorológica durante uma semana" foi outro dos fenómenos apontados por Jorge Miranda.