Acesso fácil às caixas negras acelera investigação a Air Astana

Avião está registado na Holanda, cujas autoridades vão participar nas averiguações. Só assim a Air Astana pôde voar na Europa. Segunda-feira, Força Aérea voltou a ser mobilizada, para Faro.

A investigação às causas do "descontrolo" do avião da Air Astana, anteontem, será facilitada pelo facto de os pilotos terem aterrado em segurança e de as caixas negras estarem intactas. Esperam-se, por isso, conclusões rápidas do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que já falou com a tripulação, em Beja. Na investigação, também vai participar a Holanda, já que o avião está registado em Aruba, um protetorado holandês. A aterragem de emergência foi acompanhada pela Força Aérea, que ontem voltou a ser chamada a auxiliar um avião com 144 passageiros a bordo, desta vez da Transavia, que saiu do Funchal e aterrou de emergência em Faro.

A Air Astana é uma companhia do Cazaquistão que só em 2014 foi autorizada pela União Europeia para voar em espaço comunitário. Até lá, a solução encontrada foi sujeitar os aviões à supervisão de um país seguro, registando-os em Aruba. Agora, também devem participar nas investigações as autoridades cazaques, bem como a General Eletric (responsável pelos motores) e a Embraer, a fabricante do avião e dona da OGMA, onde foi feita a manutenção. A empresa brasileira já está em Beja.

À Lusa, a Air Astana disse que a "aeronave apresentava desvios de estabilidade do eixo longitudinal" e invocou a investigação em curso para não dar mais esclarecimentos. O mesmo disse a OGMA, quando questionada pelo JN sobre a manutenção feita ao avião, bem como sobre quem a certifica.

Esta é a primeira grande investigação do GPIAAF desde que o seu quadro de pessoal ficou completo, há menos de dois meses. Da leitura das caixas negras será possível saber o que aconteceu, nomeadamente se houve uma falha de manutenção realizada pela OGMA ou se houve uma avaria já em voo.

aterragem quase fora de pista

O que se sabe é que os pilotos deixaram de controlar os instrumentos de navegação: de conseguir virar para o lado pretendido ou de saber a que altitude estavam. Valeu-lhes a intervenção da torre de controlo de Lisboa, que os acompanhava por radar e dava instruções sobre o rumo a seguir. Os pilotos só ganharam controlo quando acionaram os comandos manuais da aeronave.

A aterragem de emergência na base militar de Beja, à terceira tentativa, causou pequenos danos na pista. Como se vê no vídeo captado por um dos caças F-16 da Força Aérea, o trem de aterragem pousou no limite direito da pista. Se o tivesse feito em terra, poderia ter seguido uma trajetória diferente, saído de pista e, eventualmente, despenhar-se. O comandante da base aérea, Coronel Fernando Costa, admitiu ter havido "ligeiros danos na iluminação lateral nas bermas da pista", "poucos relevantes, comparativamente à gravidade do incidente", classificado como "o mais grave" da BA11.

Mais dados

Bombeiros desviados

O primeiro alerta aos bombeiros via INEM foi dado para o Terminal Civil de Beja (TCB), para onde se dirigiram meios de várias corporações da região. Uma segunda informação encaminhou-os para a Base Aérea 11, o que os obrigou a fazer um trajeto de 10 km até à porta de armas.

Força Aérea justifica

O tenente-coronel Manuel Costa, da FAP, explica que, "por questões de segurança, nada nem ninguém pode atravessar as pistas, tanto mais que o avião ainda não tinha aterrado e desconhecia-se como e onde poderia aterrar".