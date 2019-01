Acidentes de trabalho estão a aumentar e sábado é o pior dia

Joana Amorim Hoje às 12:14 Facebook

No ano passado, 131 trabalhadores perderam a vida em acidentes laborais, o que representa um aumento de 10% face a 2017.

Depois de dois anos em queda, registaram-se, assim, mais 12 óbitos, num ano em que os acidentes graves de trabalho baixaram para os 337. Construção e indústrias transformadoras respondem pela maioria dos acidentes. E o sábado passou a ser o dia da semana com mais ocorrências. A retoma económica, a precariedade laboral e o desinvestimento das empresas na Segurança e Saúde no Trabalho explicam o acréscimo, segundo os especialistas ouvidos pelo JN.

De acordo com os dados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Lisboa, Porto e Braga continuam a ser os distritos com mais acidentes de trabalho [ver infografia]. Já no que concerne ao dia da semana com mais ocorrências, tanto mortais como graves, verificou-se uma alteração de padrão. É que em 2018 foi ao sábado que mais trabalhadores perderam a vida (o dobro face a 2017) e ficaram feridos com gravidade (quase o triplo face a 2017).