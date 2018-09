"Absoluta normalidade" após a passagem da tempestade Helene nos Açores

Augusto Correia Hoje às 11:32 Facebook

Helene passou pelos Açores quase sem fazer estragos. O vento foi forte, mas a chuva menos intensa do que o previsto, e temido, ajudou os açorianos a passar por mais uma tempestade tropical sem danos vítimas ou danos materiais de relevo.

"Registaram-se unicamente 10 ocorrências, todas de pouca monta, sem causar danos pessoais ou materiais", disse ao JN o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o tenente-coronel Carlos Neves.

Com ventos constantes na ordem dos 90 km/h, e rajadas que chegaram aos 130 quilómetros hora, a ilha das Flores foi a mais fustigada pela Helene. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou "algumas quedas de árvores e pequenas derrocadas" em estradas regionais naquela ilha do Grupo Ocidental, além de uma queda de árvore na Ilha do Pico e outra em São Miguel.

"Tudo situações que ficaram prontas durante a noite. O pessoal que estava no terreno trabalhou toda a noite e, neste momento, todas as ilhas estão numa situação de absoluta normalidade, embora o vento continue um pouco elevado", explicou Carlos Neves.

Por causa da intensidade do vento, que "mantém valores elevados", mantém-se o aviso amarelo no Grupo Ocidental e Central. "A tendência, segundo o IPMA é para diminuir ao longo do dia, conforme a tempestade se for afastando para Norte", disse o disse presidente da SRPCBA. "O Grupo Oriental está numa situação de apenas alguma precipitação, mas nada de anormal", acrescentou Carlos Neves.

"O aviso amarelo impõe ainda conselhos e cuidados que as pessoas devem tomar, mas isto agora é um tempo com o qual as pessoas estão habituadas a partir desta altura do ano quando vamos entrar no outono", adiantou.