ACP propõe instalação de radares nos semáforos

O objetivo de chegar a 2020 com 399 vítimas mortais nas estradas será largamente ultrapassado, pela negativa. Olhando à evolução até 2018, o Automóvel Clube de Portugal (ACP) prevê que, no próximo ano, a sinistralidade rodoviária custe a vida a 520 pessoas, mais do que as 513 do ano passado.

O ACP acusa o Estado de não cumprir o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE) e pede com urgência medidas como a instalação de radares de controlo de velocidade nos semáforos.

O PENSE integra 107 medidas e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária assegura que está cumprido a 40%. Mas o presidente do ACP, Carlos Barbosa, acredita que são "as menos importantes". A opinião é partilhada por José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa: "Algumas medidas previstas são estruturantes, outras são vírgulas. Não basta criar um documento técnico, é preciso divulgá-lo, dar formação, assegurar que é executado".