Acupuntura causa colapso de pulmão a mulher em Lisboa

Um tratamento de acupuntura a que se submeteu uma mulher de 79 anos é apontado como a causa do colapso de um pulmão de uma paciente assistida no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central.

O caso foi descrito pelos médicos que acompanharam a doente, depois do tratamento de acupuntura, na plataforma científica internacional BMJ Case Reports. De acordo com o relatório, a paciente decidiu recorrer às técnicas da terapia chinesa devido às constantes dores de costas de que sofria.

Quando realizou o tratamento, a mulher sentiu uma dor aguda no ombro direito, no momento em que as agulhas foram inseridas na região interescapular (zona entre as omoplatas). Perante a persistência da dor, a doente consultou um médico, que, através de uma radiografia ao tórax, lhe identificou um pneumotórax, que é a presença de ar na cavidade pleural (ar entre o pulmão e a parede do tórax).

Nas urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central, foi-lhe inserido um tubo torácico que aliviou os sintomas e a expansão pulmonar. O dreno foi retirado no dia seguinte e a paciente recebeu alta médica ao terceiro dia, explica o sumário do relatório

Na unidade hospitalar, os médicos atribuíram a causa da patologia às agulhas utilizadas no tratamento de acupuntura e apelam aos acupunturistas que estejam cientes da possibilidade de situações adversas acontecerem na sequência do tratamento. De acordo com o relato divulgado, "apesar de raro, o pneumotórax é a complicação grave mais comum descrita na acupuntura".