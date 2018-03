Hoje às 09:26 Facebook

Twitter

A adesão à greve dos enfermeiros no turno da noite rondou os 70%, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.

"A adesão ao turno da noite rondou os 70% no continente e nos Açores. Temos boas perspetivas para o turno da manhã que teve início às 08 horas", disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), José Carlos Martins., remetendo para as 11.30 horas um novo balanço.

No primeiro dia da greve, a adesão foi de 64% no período da manhã e 67,4% na tarde.

Esta sexta-feira, na Madeira, a taxa de adesão dos enfermeiros à greve, no turno da noite, subiu aos 85%, segundo Juan Carvalho, do sindicato dos enfermeiros da Madeira (SERAM).

"Tudo indica que no turno da manhã tenhamos valores de adesão superiores aos de quinta-feira, [enquanto] o turno da noite deu continuidade àquilo que já vinha do turno da tarde [de quinta-feira]", explicou.

Juan Carvalho revelou que a adesão à greve dos profissionais na Madeira começou [na quinta-feira] com 68%, subindo no turno da tarde para 74% e "agora no turno da noite para 85%", no segundo dia de paralisação.

Os enfermeiros iniciaram às 08 horas de quinta-feira uma greve de dois dias pela "valorização e dignificação" destes profissionais, uma paralisação que ficou agendada apesar da marcação de um calendário de negociações com o Governo sobre as suas 15 reivindicações.

Os objetivos desta greve prendem-se essencialmente com a valorização e dignificação dos enfermeiros, segundo o SEP.