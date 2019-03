Administração da Saúde confirma cancelamento de exames oncológicos na Madeira

Emília Monteiro Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente do conselho de administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, Tomásia Alves, anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a suspensão e o adiamento "de exames a doentes oncológicos até que estejam reunidas as condições de serenidade".

Tomásia Alves confirma, embora por outras palavras, as afirmações do coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o médico Rafael Macedo, que disse que "por ordem da Direção Clínica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) e do Conselho de Administração, os exames urgentes de doentes oncológicos da Medicina Nuclear foram cancelados" sem que lhe tivesse sido prestada qualquer informação.

Rafael Macedo continua em funções, embora esteja a ser fortemente criticado por outros clínicos que trabalham na região. No Facebook, o médico apelou: "Que se chame a Polícia". Ontem o coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do Hospital Nélio Mendonça foi ouvido em comissão parlamentar de inquérito e denunciou alegados casos de negligência médica no SESARAM, a falta de relatórios da história clínica dos doentes, bem como a não prescrição de exames e tratamentos necessários. Referiu ainda que os serviços de Hemato-Oncologia, Urologia e Ortopedia que funcionam "muito mal". Em causa, estará o alegado favorecimento de entidades de saúde privadas.