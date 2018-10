Água da torneira 99% segura

Dina Margato Hoje às 07:56 Facebook

A água que chega às torneiras dos portugueses é controlada e possui boa qualidade, sendo, portanto, segura, refere a associação ambiental Zero, apoiando-se em dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, num ponto de situação realizado a pretexto do Dia Nacional da Água, comemorado esta segunda-feira. A nota negativa recai na eficiência: roturas e mau uso.

"A qualidade e acessibilidade à água que bebemos é uma das grandes conquistas civilizacionais da qual a sociedade portuguesa se pode orgulhar", refere a Zero. Houve "uma grande evolução já que em 1993 este indicador se cifrava apenas nos 50%". Mantêm-se, no entanto, problemas ao nível da eficiência.

A Zero denuncia, simultaneamente, que existe muita água por faturar, utilização ilegal, perdas reais desnecessárias, roturas e mau uso. No total, a associação revela que a percentagem de água não faturada continua a situar-se nos 30% do total captado.

Sobre as águas balneares, a Zero destaca que Portugal registou uma melhoria da qualidade da água das praias costeiras e interiores, comparando 2017 com 2018, apesar de no decorrer da época balnear cerca 6% das praias terem tido banho desaconselhado ou mesmo proibido. O balanço final foi este: em 2018, mais 36 praias de excelente qualidade, somando-se 529 zonas balneares de topo; 46 consideradas boas e cinco avaliadas como más. As restantes são novas e ainda por classificar.

Para as águas dos rios e albufeiras, a entidade atribui um sinal amarelo intermitente, destacando "a crise" da qualidade da água do rio Tejo. Na bacia hidrográfica do Tejo houve "uma inequívoca degradação da qualidade da água". A Zero acusa o Ministério do Ambiente de "continuar a achar desnecessárias conversações urgentes com Espanha".

Enquanto isso, indica, "durante todo o mês de setembro as concentrações médias diárias de oxigénio dissolvido em Perais, antes de Vila Velha de Rodão, foram inferiores a 2,5mg/L com um mínimo de 1,3mg/L no dia 27 de setembro, à exceção de cinco dias e em Fratel, os últimos dados de 27 e 28 de setembro são inferiores a 4,5 mg/L, abaixo do patamar mínimo de 5 mg/L".

A pior nota - sinal vermelho - é atribuída às reservas de águas que se escondem debaixo dos nossos pés. O tratamento das águas residuais urbanas ficam muito aquém do desejável. Apenas 58% da água recolhida foi efetivamente tratada em sistemas adequados, denuncia a Zero, baseando-se em dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, ERSAR, para o ano de 2016, contrariando os números apresentados pelo Ministério do Ambiente, na ordem dos 83%, "chegando-se a confundir acessibilidade física ao serviço com tratamento".