Água é mais cara para as famílias maiores

Carla Sofia Luz Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A água continua a ser mais cara para as famílias maiores e há uma discriminação regional, apesar da maioria dos municípios (55%) ter adotado tarifários específicos para agregados alargados.

A denúncia é da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, que, pelo segundo ano consecutivo, analisou os tarifários da água dos 308 municípios do país. Regista-se uma ligeira melhoria, mas as "disparidades graves" não foram totalmente corrigidas.

Aliás, o estudo da associação conclui que a aplicação de escalões progressivos ao consumo de água ignora o número de pessoas que constitui o agregado familiar, fazendo com que, em quase todo o país, as famílias alargadas paguem mais do que um morador isolado por pessoa e para o mesmo consumo.

"Em Portugal, o preço de um copo de água não é igual em todas as casas, mesmo que sejam vizinhas e estejam no mesmo concelho", adverte a associação. Os concelhos com pior desempenho são Crato, Trofa, Santo Tirso e Santa Comba Dão. Já estavam entre os piores no estudo, divulgado no ano passado, que tem em conta apenas o valor pago pela água, deixando de fora os custos do saneamento e do lixo. O "ranking" de equidade, elaborado pelo gabinete de estudos da associação, tem em conta o preço cobrado pela água em cada concelho e a discriminação a que estão sujeitas as famílias de maior dimensão.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Um dos municípios que subiu vários lugares na tabela, mesmo sem implementar tarifário específico para famílias maiores, foi Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. Miranda do Douro, Cantanhede e Terras de Bouro voltam a estar entre os concelhos menos discriminatórios.

À data do estudo, que tem em conta os tarifários aplicados em 2016, contavam-se 174 municípios com preços especiais para famílias alargadas. A disparidade é, também, regional. No distrito de Lisboa, todos os concelhos possuem tarifário familiar e, no Porto, existe apenas em 39%. Em Vila Real (21%) e na Guarda (28%), a percentagem de câmaras que adotaram tarifários para famílias grandes é diminuta.

No entanto, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas alerta para os efeitos "muito díspares" entre municípios que têm tarifário familiar. "Em muitos casos, são incapazes de corrigir as injustiças geradas pelos tarifários escalonados". Por isso, deixa um apelo às câmaras, no sentido de garantirem que a acessibilidade da água deixe de custar mais nas casas das famílias numerosas.