Ainda não há multas por violar prioridade nas filas de atendimento

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Regras do atendimento mudaram há um ano: há mais de 200 queixas, mas zero punições

Ainda não foram aplicadas multas por desrespeito das novas regras do atendimento prioritário nos estabelecimentos abertos ao público, que entraram em vigor há um ano. O Instituto Nacional para a Reabilitação e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) receberam 202 reclamações por violação dos direitos consagrados na lei. As entidades privadas são as mais visadas pelos queixosos.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui